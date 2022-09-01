Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi!

Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, araştırma yapıyor. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45’te başlayacask.

Karşılaşma, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

