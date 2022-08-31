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Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı bilet fiyatları ne kadar?

31.08.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk edecek. Futbolseverler internette karşılaşmanın tarihini ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Kayserispor maçı bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe ile Kayserispor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?", "Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi akşamı 21.45’te başlayacask.

Karşılaşma, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇININ BİLETLERİ

Fenerbahçe Kayserispor maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

Misafir Tribünü: 200,00 TL

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