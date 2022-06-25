Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı saat kaçta? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri!

Fenerbahçe KF Tirana ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ikinci hazırlık maçına çıkıyor. Peki Fenerbahçe KF Tirana hazırlık maçı saat kaçta? Fenerbahçe KF Tirana maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maça ilişkin ayrıntılar haberimizde...
Fenerbahçe - KF Tirana hazırlık maçı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe - KF Tirana Fenerbahçe YouTube Katıl'dan canlı yayınlanacak.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalmıştı.
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