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Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de korona vakası

17.04.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Başakşehir'de yapılan rutin kontroller sonucunda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de korona vakası

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünde bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.

Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Başakşehir
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