Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam tüm futbolseverlere nefes kesen anlar yaşatacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısında galibiyet arayacak. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi giren Fenerbahçe, deplasmanda Kiev'i yenip saha avantajını kapmak istiyor. Futbolseverler, 'Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı bu akşam Polonya'da oynanacak. Heyecan dolu mücadele 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da başlayacak. Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

DİNAMO KİEV FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Dinamo Kiev karşısında Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı muhtemel 11'ler belli oldu.

Dinamo Kiev: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia

FENERBAHÇE'DE 9 OYUNCU KADRODA YOK

Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri süren Güney Koreli stoper Kim Min Jae, bu sebepten ötürü Dinamo Kiev maçı kadrosuna dahil edilmedi. Yeni transferlerden Tiago Çukur ile Nazım Sangare ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan isimler.

Jorge Jesus tarafından kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker, kadroda bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN SEZON ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI PERFORMANSLARI

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Yeni transferleriyle sezona bomba gibi hazırlanan Fenerbahçe oynadığı 6 hazırlık maçının sadece 1'inde berabere kalarak toplamda 5 galibiyet aldı.



