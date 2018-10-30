Fenerbahçe maçını izlerken kalp krizi geçirip öldü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, Abdulfettah Kara (79), pazar akşamı taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 1-3 yenildiği maçı izlerken kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi, dün yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Akyazı ilçesine bağlı Alaağaç Mahallesi'nde oturan Abdulfettah Kara, 28 Ekim Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 1-3 yenildiği karşılaşmayı izlerken kalp krizi geçirdi. Fenerbahçe taraftarı Kara, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Abdullfettah Kara'nın cenazesi, dün Alaağaç Aile Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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