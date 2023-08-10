FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Maribor maçı canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olarak açıklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Maribor canlı izleme ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu Fenerbahçe Maribor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Maribor maçı bugün (10 Ağustos 2023 Perşembe) Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE MARİBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Maribor maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE - MARIBOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

Maribor muhtemel 11'i: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

RÖVANŞ MAÇI HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

FENERBAHÇE VE MARİBOR'UN KONFERANS LİGİ YOLCULUĞU

Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etti.

Fenerbahçe, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sarı-Lacivertliler bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla yendi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı elde etti.

Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.