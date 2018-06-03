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Fenerbahçe'nin 33. başkanı Ali Koç seçildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı. Kongre üyeleri iki başkan adayına da büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oy kullanma işlemi saat 17:00'da sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Oyların sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç, Aziz Yıldırım'a çok ciddi bir fark attı ve Fenerbahçe'nin 33. başkanı seçildi. Aziz Yıldırım, oy sayımı sonuçlanmadan Ülker Stadı'ndan ayrıldı.

Fenerbahçe'nin 33. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi bitti. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a karşı seçimi ezici üstünlükle kazandı ve Fenerbahçe'nin 33. başkanı oldu.

Aziz Yıldırım'ın, oyların sayımı bitmeden Ülker Stadı'ndan ayrıldığı belirtildi.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında olduğu ve Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen seçimli genel kurulda üyeler saat 10.00 itibariyle oy vermeye başlamıştı.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanadı. Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

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BEKLENEN REKOR KIRILDI

Saat 17:00 itibariyle 21.350 bin kişi oy kullanma işlemini tamamladı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI STADYUM ETRAFINDA TOPLANDI

Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Erken saatlerde stada gelen genel kurul üyeleri oylarını kullanırken, stat dışında taraftarların bekleyişi de sürüyor. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerini stat önünde sürdürüyor.

İLK KEZ STATTA YAPILIYOR

Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapıyor.

Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.

Oy verme işlemi için sandıklar saha içine konuldu.

Saha zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı bir platform kuruldu. Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı lacivertli genel kurul üyeleri, oylarını 38 sandıkta kullandı.

BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ:

Asil üyeler: Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan

Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Yahya Uğur, Hürer Gündüz, Barış Göktürk, Levent Kınay, Murat Salar, Eray Arda

BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ'UN LİSTESİ:

Asil Üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan

Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe ali koç aziz yıldırım

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa Fenerbahce=Chp ayni kafa
Noldu bu kadar dokundu? Fenerbahçe = Halktir... Cahil herif, korkmayin bu kadar halktan
@gb_serdar doğru söylüyorsun chp ülkeye fabrikalar yaptı şimdiki zihniyette fabrikaları satıyo fenerbahçede kendi tesislerini kendisi yaptı yani üreten fenarbahçe oldu aceba siz neyi ürettiniz bir söyleyinde herkes duysun
@gb_serdar Beşiktaşlıyım ama spora siyaseti nereden getirdiği çözemedim kardeşim. Nasıl bi kafanız var. CHP'de bizim FB'de bizim. Akıllı olun biraz
Çok şükür bizi yahudilerin masonların yetiştiği 6s lisesi mezunları yonetmiyor
Beşiktaş taraftarı olarak, aziz kalırsa fb bize rakip olamaz ama ben istiyorum ki gitsin Türk futbolu kazansın
@msahin_z9 şikebahçe de chpkk da bi halt değildir. Chpkk vatan hainidir
Fb değilim ama sende insan değilsin belli. Hatta dünyayı ortak kullandığımız dostlarımız hayvan bile değilsin
Sensin o Chp Tinerci
@noyan_arsen_1985 Fenev şikedir kumpasdır. Ötesi yok.
aziz başkanı destekliyoruz ali koç gitsin çikolata satsın :)
INANDIGIMIZ IÇİN BAŞKAN AZIZ YILDIRIM DIYORUMM
3 yıl öncesine kadar Fenerbahçenin bütün maçlarını izliyordum ama son üç yıldır canlı izlemiyorum sadece takip ediyorum eğer Aziz Yıldırım seçilirse takip etmeyi de bırakacağım...
ŞU KONGREYE BAKIN YA; FENERİN NE KADAR ÇİRKEFF PİSKOPATLAR TARAFINDAN YÖNETİLDİĞİ ORTADA!!!!! HALA ORADA ALİ KOÇA EL KOL HAREKETLERİ YAPIYOR KONUŞURKEN LAF ATIYOR, ALİ KOÇU AZARLIYOR, KONUŞTURMUYOR VS... GALATASARAY İKİ SEÇİM DÖNEMİ GEÇİRDİ EFENDİ EFENDİ HİÇ KAVGA GÜRÜLTÜ ÇIKMADI..FENER İŞTE BU ÇİRKEFF ANTİPATİK PİSKOPAT VE SPORDA TERÖRDÜR FENER!!! FENER DEMEK SPORDA TERÖR VE ŞİKE DEMEKTİR!!!!! FENEVDE YİNE TERÖR KAZANIR YANİ AZİZE VE ŞAKŞAKÇILARI !!!!!
@king_play gsaray 3000 kişiyle kongre yapıyor.fenerbahçe 20000 kişiyle...hiçte dediğin gibi olay falan yok.muhtarlık seçimi bile bundan daha gergin geçiyor.
Fener kadar başınıza Taş düşsün emi icinize iyi oturmuş belliki pislikler sizi
ali koc baskan fenerpahce sampanya...
tabi siz şikeyle her işi bitirmeye alışık olduğunuzdan böyle yarışma çekişme size göre degil
aiz baskan gule gule bir GS li oalrak yuzunu dahi göremk isteemdigim tek fb lisin baskanligin boyunca iki klubu birbrine dusuren en buyuk kisisin birde kalkmis GS biza yardimci olamdi diye kinayeler gecelim tapeler delil sayil madigindan sike kumpasi denerek yirttiniz yoksa o tapaleri gercek basin olsa hergun yayinlasa o koltukda birgun degil bir saat bile oturamazdiniz ama ikiyuzlu bi taraf fb li basina dua et taplerden yillar gecti tiik yook suss pus sevsinlerrrrrrr
Darısı Muharrem İncenin başına!!
Fevevbahçe artık Fenerbahçe olsun. Ali koç kazansın.
değişim şart:)
YAZIN BİR KENARA EĞER (ASLA İSTEMİYORUZ RAKİP TAKIMLAR OLARAK) OLAKİ ALİ KOÇ BAŞKANLIĞI KAZANIRSA AZİZENİN İLK LAFININ NE OLACAĞINI SÖYLEYEYİM "BİZE KUMPAS KURDULAR,KOMPLO KURDULAR" BAKIN, İZLEYİN VE GÖRÜN. BU ARADA FENER TARAFTARINI GERÇEKTEN KISKANIYORUM NEDEN Mİ? MEDYUMA VE FALCILARA GEREK YOK BOŞUNA ONLARA PARA VERMEYECEKLER ÇÜNKİ OLAYLARI YILLAR ÖNCE GÖREN BAŞKANLARI VAR BAKIN 15 TEMMUZ'U 4-5 YIL ÖNCEDEN GÖRMÜŞ, BAKIN BJK KUPA MAÇINDA DAHA 1. DAKİKADA KUMPASI VE KOMPLOYU GÖRMÜŞ HADİ YİNE İYİSİNİZ
Ali KOÇ başkan FENERBAHÇE ŞAMPİYON aziz güle güle
Sayın Ali KOÇ'un ezici farkla Başkanlığının ayak sesleri dir 21.350 oy rekoru.
ali koç garanti
aziz yıldırıma tenekeyi bağlayacaklar. hak etti
Aziz Yıldırım seçilirse buna en çok gs li bjk li sevinir.
Aziz Yıldırım alır umarım.Koç ailesinden birinin almasındansa o alsın daha iyi.
Bir yerden sonra degisim şart. Bu ister Fenerbahçe olsun ister Turkiye olsun. Bu kadar zamanda insan ne yapacaksa yapar. Bu saatten sonra baska bir vizyon lazım...Ali Koc baskan, Muharrem Ince Cumhurbaşkanı...
ben besiktaslı olmama rağmen fenerbahçe gibi büyük bir spor klubünün yeni vizyona yeni genc baskana ihtiyacı olduğunu düsünüyorum. Bu yüzden Ali Koç diyorum. Fenerbahçe için hayırlı olsun.
aziz yildirim secilirse bi daha asla fenerbahceliyim demem yeter artik da git isine gucune bak birakta klube faydasi dokunacak insanlar secilsin ha bu ali olur mehmet olur ismin önemi yok yeter da
kazanan ali koç vatana millete ugurlu olur
20 bin şikeci ırkcı eyyamcı hırsız puhaaa
Kazanan Cumhuriyetçilerdir. Mehmer ali aydınlar gibi iktidar uşaklarına geçit verilmedi ve verilmeyecekte
fetonun ve kimsenin giremedigi satin alamadigi şahane bir takımGS emlakkonut tokiyle aşkı meşhur BJK birzaman Demir ören gecilenziraatbankası doğan haber ajansin satilma serivenini biiyen kalmadı
aziz başkanı harcayamazsınız insallah kazanacak
Bir Galatasaraylı olarak Ali Koç'un başkan olmasını isterim inşallah Ali bey kazanır.
Aykut Kocaman Aziz Yıldırım’ıda gönderdi. Çok şükür. Bir de kendi giderse daha çok seviniriz. Aziz yıldırımada her gün söylesinler seçimi kaybettiğini çünkü o hayal sata sata hayalperest bir hayat yaşamaya alışmıştır. Şizofren herif.
valla nasıl sevindim bilemem. akp kazansa chp kazansa bu kadar sevinmezdim
Ali Koç başkan olursa fenerbahçeye şeref gelir
haydi ALİ KOÇ/ başkanımız inş
Azizden kurtulmaya az kaldı ..
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