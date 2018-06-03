Fenerbahçe'nin 33. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi bitti. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a karşı seçimi ezici üstünlükle kazandı ve Fenerbahçe'nin 33. başkanı oldu.

Aziz Yıldırım'ın, oyların sayımı bitmeden Ülker Stadı'ndan ayrıldığı belirtildi.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında olduğu ve Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen seçimli genel kurulda üyeler saat 10.00 itibariyle oy vermeye başlamıştı.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanadı. Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

BEKLENEN REKOR KIRILDI

Saat 17:00 itibariyle 21.350 bin kişi oy kullanma işlemini tamamladı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.

FENERBAHÇE TARAFTARI STADYUM ETRAFINDA TOPLANDI

Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor.