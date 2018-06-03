Fenerbahçe'nin 33. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi bitti. Ali Koç, Aziz Yıldırım'a karşı seçimi ezici üstünlükle kazandı ve Fenerbahçe'nin 33. başkanı oldu.
Aziz Yıldırım'ın, oyların sayımı bitmeden Ülker Stadı'ndan ayrıldığı belirtildi.
Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın başkanlık yarışında olduğu ve Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen seçimli genel kurulda üyeler saat 10.00 itibariyle oy vermeye başlamıştı.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanadı. Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
BEKLENEN REKOR KIRILDI
Saat 17:00 itibariyle 21.350 bin kişi oy kullanma işlemini tamamladı. Fenerbahçe'de daha önce bir seçimde kullanılan en çok oy, 3 Kasım 2013'te kullanılan 9380 oydu. O seçimde Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar'a karşı 6821 oy almıştı.
FENERBAHÇE TARAFTARI STADYUM ETRAFINDA TOPLANDI
Fenerbahçe'nin Olağan Genel Kurulu Ülker Stadyumu'nda devam ederken, taraftarların da heyecanlı bekleyişi stat dışında sürüyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Erken saatlerde stada gelen genel kurul üyeleri oylarını kullanırken, stat dışında taraftarların bekleyişi de sürüyor. Başkan adayı Ali Koç lehine tezahüratlarda bulunan Sarı-lacivertli taraftarlar da desteklerini stat önünde sürdürüyor.
İLK KEZ STATTA YAPILIYOR
Sarı-lacivertli kulübün kongresine ilk kez bir stat ev sahipliği yapıyor.
Daha önce birçok tesiste kongresi gerçekleşen sarı-lacivertli kulübün bu genel kurulu, geniş katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı.
Oy verme işlemi için sandıklar saha içine konuldu.
Saha zemininin korunması için yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı bir platform kuruldu. Sahaya platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler de yerleştirildi. Sarı lacivertli genel kurul üyeleri, oylarını 38 sandıkta kullandı.
BAŞKAN AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ:
Asil üyeler: Mithat Yenigün, Mehmet Kocadon, Nihat Özbağı, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu, Ömer Temelli, Önder Fırat, Ozan Balaban, Ahmet Özokur, Fatih Öztürk, Selim Kosif, Ahmet Ketenci, Metin Doğan
Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Yahya Uğur, Hürer Gündüz, Barış Göktürk, Levent Kınay, Murat Salar, Eray Arda
BAŞKAN ADAYI ALİ KOÇ'UN LİSTESİ:
Asil Üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan
Yedek üyeler: Belgin Aral, Alper Pirşen, Ozan Korman Tarman, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, Muhittin İlker Dinçay, Esra Nazlı Ercan.
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