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Fenerbahçe’nin rakipleri kim oldu? Fenerbahçe’nin hangi takımlar oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle!

26.08.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’nin rakipleri 26 Ağustos 2022 Cuma günü belli oluyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos'ta (bugün) İstanbul’da yapılacak. Austria Wien'i 4-1 yenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları öncesi dördüncü torbada bulunuyordu. Sarı Lacivertliler, Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesinin ardından üçüncü torbaya yükseldi. Peki Fenerbahçe’nin rakipleri kim oldu? İşte Fenerbahçe rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile ilgili ayrıntılar...

Fenerbahçe’nin rakipleri kim oldu? Fenerbahçe’nin hangi takımlar oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarında rakiplerinin kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde bugün saat 14.00'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Vatandaşlar şimdiden internette "Fenerbahçe’nin rakipleri kim oldu?", "UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin gruptaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul’da çekilecek kura sonunda belli olacak.

Fenerbahçe, 3. torbada yer aldığı için 1, 2 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

Trabzonspor ise 1, 2 ve 3. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

AVRUPA LİGİ'NDE TORBALARI BELLİ OLAN TAKIMLAR HANGİLERİ?

  1. Torba: Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio, Braga, Kızılyıldız, Dinamo Kiev, Olympiakos

  2. Torba: Feyenoord, PSV Eindhoven, Rennes, Monaco, Real Sociedad, Karabağ, Malmö, Ludogorets.

  3. Torba: Sherif, Real Betis, Midtjylland, Bodo / Glimt, Ferencvaros, Union Berlin, Freiburg, Fenerbahçe.

  4. Torba: Nantes, Helsinki, Sturm Graz, AEK Larnaca, Omonia, Zürich, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Vatandaşların ve futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 26 Ağustos Cuma gününde gerçekleşecek. Kura çekimi saat 14:00'te yapılacak.

Kura çekimi, EXXEN ve UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ise 26 Ağustos Cuma günü saat 15:30'da İstanbul'da gerçekleşecek. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor kurada bulunacak olan takımlardan olmuş olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi ise bugün gerçekleşecek. 25 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul'da gerçekleşecek olan kura çekimi EXXEN ve UEFA'nın resmi sitesi üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

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