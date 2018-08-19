Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Cristian Ramirez İstanbul'a geliyor!

Adı uzun bir süredir Fenerbahçe'yle transfer dedikodularına karışan Cristian Ramirez, sosyal medya hesabından bomba bir paylaşım yaptı. 1,5 sezondur Krasnodar forması giyen Ekvadorlu sol bek, Instagram sayfasından yayınladığı hikayede Budapeşte'den İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Fanatik'te yer alan habere göre, 24 yaşındaki futbolcunun uçak biletinin fotoğrafını çektirerek yaptığı bu paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken sarı lacivertli takıma transferinin bittiği şeklinde yorumlandı. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon Euro olarak gösterilen Ramirez'in Krasnodar'la 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
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