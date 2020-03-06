SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu.

Fenerbahçe'nin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması bekleniyor. Taraflar bu konuda herhangi bir açıklama yapmazken edinilen bilgilere göre anlaşmanın yaklaşık olarak 10 gün önce yapıldığı ve Ersun Yanal'ın ayrılığının beklendiği gelen bilgiler arasında. Denizlispor maçına kulüpteki mevcut antrenörlerin takımı sahaya süreceği ancak yeni hafta ile birlikte Abdullah Avcı'nın açıklanacağı iddia edildi.

Öte yandan yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nun da katılacağı ifade edildi.

(DHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusuKameralar kayıttaydı! Zirvenin ardından Erdoğan'dan kritik 'Esed' sorusu
Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe abdullah avcı anlaşma teknik direktör

En Çok Okunan Haberler

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması

Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması

Alex'ten heyecanlandıran F.Bahçe paylaşımı

Alex'ten heyecanlandıran F.Bahçe paylaşımı

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Galatasaray'a flaş transfer teklifi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Efsane isim, Fenerbahçe taraftarını çıldırttı

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Okuyucu Yorumları 32 yorum
Ali Koç taraftarın sabrını yokluyor
ne abdullah avcısı allah aşkına büyük takım hocası olmadığını Beşiktaş ta kanıtladı böyle şey mi olur
bu sene bitti artık gelecek yılların planı yapılmalı artık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe’nin hocası belli oldu mu? Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak?

Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz’a dünya devleri talip

F.Bahçe'nin genç yıldızı elden kaçabilir

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Alex'ten heyecanlandıran Fenerbahçe paylaşımı

Alex'ten heyecanlandıran F.Bahçe paylaşımı

Mircea Lucescu: Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım

Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.