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Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralamak için Swansea ile anlaşmaya vardığı Andre Ayew 19:45'te İstanbul'da olacak. Ganalı yıldızın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından Sarı-Lacivertliler'le resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew İstanbul'a geliyor

BeIN Sports'un haberine göre Fenerbahçe'nin, Swansea City'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı Andre Ayew, 19:45'te İstanbul'da olacak.

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Anahtar Kelimeler:
andre ayew Fenerbahçe swansea city

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