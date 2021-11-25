Fenerbahçe Olympiakos maçını canlı izle! FB Olympiakos maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar!

Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki Fenerbahçe Olympiakos maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri?

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇINI CANLI İZLE!

2021 UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 5. hafta maçında Olympiakos ile mücadele edecek. Maçın ayrıntıları ve yayınlanacağı kanal merak konusu olurken, Olympiakos - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Olympiakos:

Vaclik, Lala, Sokratis, P. Cisse, Reabciuk, A. Camara, M'Vila, M. Camara, G. Masouras, H. Onyekuru, Y. El-Arabi.

Fenerbahçe:

Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Meyer, Rossi, Pelkas, İrfan, Berisha.



