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Fenerbahçe Olympiakos maçını canlı izle! FB Olympiakos maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar!

25.11.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivert takım, yükselişe geçmek isterken maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fenerbahçe Olympiakos maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar...

Fenerbahçe Olympiakos maçını canlı izle! FB Olympiakos maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar!

Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki Fenerbahçe Olympiakos maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar hangileri?

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇINI CANLI İZLE!

2021 UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 5. hafta maçında Olympiakos ile mücadele edecek. Maçın ayrıntıları ve yayınlanacağı kanal merak konusu olurken, Olympiakos - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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FENERBAHÇE OLYMPİAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Olympiakos:
Vaclik, Lala, Sokratis, P. Cisse, Reabciuk, A. Camara, M'Vila, M. Camara, G. Masouras, H. Onyekuru, Y. El-Arabi.

Fenerbahçe:
Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Meyer, Rossi, Pelkas, İrfan, Berisha.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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