Fenerbahçe Opet'te Cansu Çetin'e yeni sözleşme

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Cansu Çetin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında kadromuza dahil edilen başarılı sporcumuz Cansu Çetin'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Sarı lacivertli kulüüpten yapılan açıklamada "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında da takımımızın formasını giyecek olan Cansu Çetin'e başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Eda Erdem ve Naz Aydemir ile de sözleşme uzatmıştı.

