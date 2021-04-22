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Fenerbahçe Opet'te Cansu Çetin'e yeni sözleşme

22.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Cansu Çetin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Opet'te Cansu Çetin'e yeni sözleşme

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Cansu Çetin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon başında kadromuza dahil edilen başarılı sporcumuz Cansu Çetin'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Sarı lacivertli kulüüpten yapılan açıklamada "2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında da takımımızın formasını giyecek olan Cansu Çetin'e başarılar diliyoruz" denildi.

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Eda Erdem ve Naz Aydemir ile de sözleşme uzatmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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