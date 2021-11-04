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  4. Fenerbahçe -Royal Antwerp maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe -Royal Antwerp canlı izle Exxen, CBC Sport!

Fenerbahçe -Royal Antwerp maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe -Royal Antwerp canlı izle Exxen, CBC Sport!

04.11.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taraftarların UEFA Avrupa Ligi heyecanı sürüyor. Fenerbahçe ile Royal Antwerp maçı bugün (4 Kasım 2021 Perşembe) gerçekleştirilecek. İki takım da sahadan galip ayrılmak için ellerinden geleni yapacak. İşte Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı canlı izleme linki...

Fenerbahçe -Royal Antwerp maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe -Royal Antwerp canlı izle Exxen, CBC Sport!

Fenerbahçe, 4. hafta maçında Royal Antwerp ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Söz konusu maçı dijital yayın platformu olan Exxen ve CBC Sport üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı canlı izleme linki...

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de oynanacak. Söz konusu maç Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı Exxen'den izlemek için, "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız. Maçı şifresiz ve canlı izlemek isteyenler CBC Sport'tan izleyebilir.

Fenerbahçe -Royal Antwerp maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe -Royal Antwerp canlı izle Exxen, CBC Sport!

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

ANTWERP MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Engels, Vines, Verstrate, Yusuf, Benson, Gerkens, Fischer, Frey

FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan, Rossi, Berisha

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Exxen
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