Fenerbahçe -Royal Antwerp maçı ne zaman ve saat kaçta? Fenerbahçe -Royal Antwerp canlı izle Exxen, CBC Sport!

Fenerbahçe, 4. hafta maçında Royal Antwerp ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Söz konusu maçı dijital yayın platformu olan Exxen ve CBC Sport üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı canlı izleme linki...
Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe TSİ 23:00'de oynanacak. Söz konusu maç Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı Exxen'den izlemek için, "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayınız. Maçı şifresiz ve canlı izlemek isteyenler CBC Sport'tan izleyebilir.
Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.
Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500
Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Engels, Vines, Verstrate, Yusuf, Benson, Gerkens, Fischer, Frey
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan, Rossi, Berisha
Okuyucu Yorumları 0 yorum