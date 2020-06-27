Fenerbahçe sağ bek Damian Kadzior'un peşinde

Fenerbahçe, Hırvatistan Ligi ekiplerinden Dinamo Zagreb takımında forma giyen Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior'u kadrosuna katmak istiyor.

24 Sata sitesinde yer alan habere göre; sarı-lacivertli takım, birkaç hafta önce Dinamo Zagreb kulübüyle olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan Damian Kadzior'u istiyor.

Öte yandan, oyuncuya MLS ligi takımlarının da ilgisi olduğu, ancak Polonyalı oyuncunun bu tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi. Haberde, oyuncunun piyasa değerinin yaklaşık olarak 2.4 milyon Euro olduğu, Dinamo Zagreb'in ise Polonyalı oyuncu için daha yüksek bir teklif beklediği bildirildi.

13 GOL 11 ASİST

2018 yılında Górnik Zabrze'den Dinamo Zagreb'e 400 bin Euro'ya transfer olan Kadzior'u; bu sezon forma giydiği 33 maçta 13 gol ve 11 asist ile oynadı.

(AJANSSPOR)