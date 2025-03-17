Fenerbahçe - Samsunspor maçı sonrası Fırat Aydunus'tan çarpıcı değerlendirme! "Penaltı verilmeliydi!"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Sarı-Lacivertliler, Samsunspor'la golsüz berabere kaldı ve büyük yara aldı. Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 9'a indiren Fenerbahçe puanını 62'ye yükseltti. Sarı-Lacivertliler ligde bir maç eksiğiyle ikinci durumda. Kadıköy'deki maçta düdük çalan Cihan Aydın, maç sonrası eleştirilere maruz kaldı. Hürriyet'te yer alan habere göre eski hakem Fırat Aydunus, Fenerbahçe'ye verilmesi gereken bir pozisyonda penaltı verilmediğini söyledi. İşte tüm detaylar!

Hürriyet yazarı ve eski Süper Lig hakemi Fırat Aydınus, Kadıköy'de golsüz sona eren karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın performansını ve tartışmalı kararlarını değerlendirdi.

"CİHAN AYDIN'IN ATANMASINA KARŞIYDIM"

Fırat Ayındus'un değerlendirmeleri şöyle;

"Şahsi görüşüm olarak söylüyorum; Cihan Aydın’ın bu maça atanmasına karşıydım. Bu kadar üst üste yüklenilmesi en zor maçlara, üstelik bir gecede çıkarıldığı FİFA listesinde yerine konulan hakemlerin yönetemeyeceği müsabakalara ‘Cihan koş yetiş!’ diye atanıyor. Bir yerden sonra infilak eder Cihan Aydın. Ama MHK Başkanı’nın şahsi görüşünün bile hiçe sayıldığı bir ortamda benim şahsi görüşüm ne yazar ki! “Şahsi görüşüm yabancıya karşıyım” diyen bir MHK Başkanı herhalde VeTAS ile kavgalı, söz geçiremiyor kendisine. Yeniden Cihan Aydın’a dönersek; dünkü maça hiç konsantre olmamış ve hazırlık yapmamıştı.

Görüşüm olarak söylüyorum; Cihan Aydın’ın maçın başında, önce Samsunsporlu oyuncuya sonra da Fenerbahçe’den Anderson Talisca‘ya yapılan iki müdahalede de oyunu devam ettirdi. Yani kendine göre bir plan çizmiş bu maçı oynatmak için.

"PENALTI VERİLMELİYDİ"