Fenerbahçe Şenol Çorlu'yu göreve getirdi

Sezona Erol Bulut ile başlayan Fenerbahçe, daha sonra takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmişti. Genç çalıştırıcı, teknik ekibine ilk olarak pro lisans sahibi Erdinç Sözer’i dahil etmişti. Fenerbahçe'de teknik ekibe yeni bir hamle geldi.

ŞENOL ÇORLU, FENERBAHÇE A TAKIMI'NIN TEKNİK SORUMLUSU OLDU

Fenerbahçe'de altyapı direktörlüğü görevini yürüten Şenol Çorlu, A takım teknik ekibine teknik sorumlu olarak dahil edildi. Tecrübeli futbol adamının da pro lisansı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE ŞENOL ÇORLU NEDEN GETİRİLDİ?

Pro lisansı olmayan Emre Belözoğlu'nun TFF tarafından tanınan süresi dolduğu için Fenerbahçe yönetiminin kulübeye pro lisanslı bir teknik adam koyması gerekiyordu. Şenol Çorlu, bu şartı yerine getirmek için ekibe dahil edildi.

Fiilen takımı Belözoğlu kulübede yönetmeye devam edecek. Ayrıca Çorlu'nun mazaret bildirmesi halinde Belözoğlu, basın toplantılarına da yeniden katılabilecek. Bunun dışındaki durumlarda Belözoğlu, sadece stadın dışındaki alanlarda medyaya maça dair demeçler verebilecek.

ŞENOL ÇORLU KİMDİR? VE KAÇ YAŞINDA?

Şenol Çorlu 3 Aralık 1961, Ankara'da doğan eski futbolcudur. Petrol Ofisi takımında profesyonel olan Çorlu futbol kariyerinde Orduspor, Sakaryaspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe'de forma giydi. 1992'de de Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan jübile maçıyla futbola veda etti.

Çorlu, 17 kez A Milli, 10 kez de ümit milli (U21) ve 3 kez de genç milli (U18) olmak üzere 30 kez milli formayı sırtına geçirdi. Bu forma altında 4 gol attı. Şenol Çorlu, 2008-09 sezonundan bu yana Fenerbahçe futbol takımının altyapı direktörlüğü görevini yürütüyordu.

(AJANSSPOR)



