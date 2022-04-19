HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fenerbahçe Shakhtar Donetsk canlı izleme yolları! 19 Nisan Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk canlı izleme yolları! 19 Nisan Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

19.04.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk canlı izleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. 19 Nisan Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna sarı lacivertli taraftarlar yanıt arıyor. Sarı lacivertli ekip hazırlık maçında sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 17:00’de başlayacak mücadele merakla bekleniyor. Peki; Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte; Fenerbahçe Shakhtar Donetsk izleme yolları!

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk canlı izleme yolları! 19 Nisan Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk canlı izleme yolları! 19 Nisan günü oynanacak Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçında sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Rusya – Ukrayna savaşına dikkat çekmek ve yardım amaçlı oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyenler Fenerbahçe Shakhtar Donetsk izleme yollarını sorguluyor.

FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK CANLI İZLEME YOLLARI!

Karşılaşmayı saat 17:00'den itibaren TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.

GELİR SAVAŞ MAĞDURLARINA KULLANILACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnak'ta Diril çifti davasında yeni gelişme!Şırnak'ta Diril çifti davasında yeni gelişme!
Rusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildiRusya'dan çarpıcı açıklama: Yok edildi
AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Başörtüsünü çıkaran ünlü fenomen gündem oldu

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Her şeyin altından 73 yaşındaki babaanne çıktı! Lakabı...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Nobel ödüllü bilim insanından çarpıcı açıklama: Müslümanların orucu...

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

Mersin'de 'gizemli kazı'nın yapıldığı ev yandı!

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

Son anket sonuçları! AK Parti ve MHP'lilerin yanıtı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Her biri ayrı lezzet bombası: Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü

Her biri ayrı lezzet bombası: Ramazan’ın 18. günü iftar menüsü

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.