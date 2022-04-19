Fenerbahçe Shakhtar Donetsk canlı izleme yolları! 19 Nisan Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk canlı izleme yolları! 19 Nisan günü oynanacak Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe hazırlık maçında sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Rusya – Ukrayna savaşına dikkat çekmek ve yardım amaçlı oynanacak karşılaşmayı izlemek isteyenler Fenerbahçe Shakhtar Donetsk izleme yollarını sorguluyor.

FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK CANLI İZLEME YOLLARI!

Karşılaşmayı saat 17:00'den itibaren TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.

GELİR SAVAŞ MAĞDURLARINA KULLANILACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.



