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Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?

19.04.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Rusya – Ukrayna savaşına dikkat çekmek ve barış mesajı vermek amacıyla oynanacak hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi Shakhtar Donetsk olacak. Hazırlık maçını canlı izlemek isteyen futbol severler de Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki; Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Hazırlık maçında Fenerbahçe bugün sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak. Maçı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbol severler Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı.

FENERBAHÇE SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Hazırlık maçı TV 8 ekranlarından canlı yayınla izlenebilecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL

Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.

GELİR SAVAŞ MAĞDURLARINA KULLANILACAK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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