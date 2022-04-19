Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Hazırlık maçında Fenerbahçe bugün sahasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’i ağırlayacak. Maçı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbol severler Fenerbahçe Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aramaya başladı.
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak. Hazırlık maçı TV 8 ekranlarından canlı yayınla izlenebilecek.
Hatıra bilet (bağış): 50 TL
Kale arkası: 50 TL
Üst tribünler: 100 TL
Alt tribünler: 200 TL
Not: Maçta kombine kartlar geçerli değildir. Bilet satın alacak kişilerde Passolig zorunluluğu aranmayacaktır. Passolig kartı olmayan taraftarlar da bilet satın alabilecek.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.
Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.
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