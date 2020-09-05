Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı D-Smart yayınlıyor. Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı anlatımı haberimizde...
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey
Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare
2.dakikada sağ kanattan gelen Erdoğan sert ortaladı top kaleci Altay'da kaldı
7.dakikada ceza sahası dışından Ziya Erdal şutunu çekti top yandan auta gitti
9.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Thiam bekletmeden vurdu şutu auta gitti
Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçı, D Smart’taki Spor Smart ve Misli.com'un mobil uygulaması üzerinden canlı yayınlanıyor
Turnuvanın üçüncülük maçında ise Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle tamamlandı.
Fenerbahçe, yarı final maçında karşılaştığı Fraport-TAV Antalyaspor’u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin’in golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı Mustapha Yatabare'nin 90+1'de attığı golle avlamıştı.
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