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Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

The Land Of Legends Cup'ta finalinde Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Kadıköy'de oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı anlatımı haberimizde...

Fenerbahçe - Sivasspor | CANLI

The Land Of Legends Cup finalinde Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı D-Smart yayınlıyor. Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı anlatımı haberimizde...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Sadık, Caner, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz, Sinan Gümüş, Thiam, Frey

Sivasspor: Muammer, Marcelo, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Ziya, Erdoğan, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE - SİVASSPOR CANLI ANLATIM

2.dakikada sağ kanattan gelen Erdoğan sert ortaladı top kaleci Altay'da kaldı

7.dakikada ceza sahası dışından Ziya Erdal şutunu çekti top yandan auta gitti

9.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Thiam bekletmeden vurdu şutu auta gitti

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Sivasspor maçı, D Smart’taki Spor Smart ve Misli.com'un mobil uygulaması üzerinden canlı yayınlanıyor

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle tamamlandı.

Fenerbahçe, yarı final maçında karşılaştığı Fraport-TAV Antalyaspor’u Mame Thiam (3) ve Caner Erkin’in golleriyle 4-0 mağlup etmişti. Sivasspor ise Beşiktaş'ı Mustapha Yatabare'nin 90+1'de attığı golle avlamıştı.

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