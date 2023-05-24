FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Kupası Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe ile Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kozlarını paylaşacak. Maçta Hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olarak açıklandı. Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafınan internette araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı yayın saati, kanalı ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı bugün (24 Mayıs 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arda, Arao, Zajc, Rossi (İrfan Can Kahveci), Batshuayi, Valencia

Sivasspor muhtemel 11'i: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James

FENERBAHÇE'NİN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL YOLCULUĞU

Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, bu turda İstanbulspor’u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe, Karadeniz ekibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde ise Kayserispor’la kozlarını paylaşan sarı laciverliler rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SİVASSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna yükselen Sivasspor, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.

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