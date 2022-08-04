Fenerbahçe Slovacko maçı bu akşam saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Slovacko maçı canlı izle!

Fenerbahçe Slovacko maçı için heyecan dorukta. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi için nefesler tutuldu. Birçok kişi karşılaşmaya saatler kala arama motorlarında maça ilişkin sorgulama yapıyor. "Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile 4 Ağustos 2022 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Slovacko maçı Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Mücadele şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER RÜZGARI DEVGAM EDİYOR

Son olarak Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler durmak bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Juan Peres, Joua Pedro, Gustavo Henrique'yi de kadrosuna katan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde güçlü bir kadroya sahip olmak için transferlerine devam ediyor.

MOUSSA DEMBELE HAREKATI

Fenerbahçe, Lyon'un 26 yaşındaki Fransız yıldızı Moussa Dembele için harekete geçti. Lyon'un 12 milyon euro bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe'nin ise Dembele için teklifinin 8-9 milyon euro bandında olduğu belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE, SLOVACKO'yU ELERSE AUSTRIA WIEN İLE KOZLARINI PAYLAŞACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko’yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını Avusturya’da oynayacak.



