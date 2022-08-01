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Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

01.08.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Slovacko maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir karşılaşmaya sahne olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko'yu Kadıköy'de ağırlayacak. Uzun yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Slovacko karşısında kazanıp yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'nın zorlu ekibi Slovacko ile karşı karşıya gelecek. 4 Ağustos Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak olan ilk maçta Fenerbahçe farklı kazanıp rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor almak istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Slovacko ekibiyle karşılaşacak. Kritik mücadele saat 20.00'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler Exxen'den mücadeleyi takip edebilecek.

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Kadıköy'de inanılmaz bir atmosfer önünde mücadele eden Fenerbahçe normal süresi 1-1 biten Kiev maçının uzatma dakikalarında yediği golle adeta yıkıldı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI BİLET FİYATLARI

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL
Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

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