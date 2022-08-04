SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın bilgisi

04.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Slovacko maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ekrana geleceği futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Sarı - lacivertliler Çekya ekibi Slovacko'yu Kadıköy'de ağırlayacak. Maç öncesi çok sayıda vatandaş karşılaşmaya ilişkin bilgi edinmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yoksa şifresiz mi? İşte Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın bilgisi...

Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Slovacko maçı için heyecan dorukta. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu mücadelesi için nefesler tutuldu. Birçok kişi karşılaşmaya saatler kala arama motorlarında maça ilişkin sorgulama yapıyor. "Fenerbahçe Slovacko maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Slovacko maçı canlı yayın bilgisi ve detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile 4 Ağustos 2022 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Slovacko maçı Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

alioski

FENERBAHÇE'DE TRANSFER RÜZGARI DEVGAM EDİYOR

Son olarak Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler durmak bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Juan Peres, Joua Pedro, Gustavo Henrique'yi de kadrosuna katan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde güçlü bir kadroya sahip olmak için transferlerine devam ediyor.

dembele

MOUSSA DEMBELE HAREKATI

Fenerbahçe, Lyon'un 26 yaşındaki Fransız yıldızı Moussa Dembele için harekete geçti. Lyon'un 12 milyon euro bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe'nin ise Dembele için teklifinin 8-9 milyon euro bandında olduğu belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

fenerbahçe

FENERBAHÇE, SLOVACKO'yU ELERSE AUSTRIA WIEN İLE KOZLARINI PAYLAŞACAK

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko’yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını Avusturya’da oynayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat kararı! Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih...Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat kararı! Jorge Jesus'tan şaşırtan tercih...
Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!Nwakaeme'nin yeni adresi belli oldu!
Pazar günü imza atıyor!Pazar günü imza atıyor!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe slovacko
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

Zarar çok büyük! Tam 8 oyuncu birden...

Zarar çok büyük! Tam 8 oyuncu birden...

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

"Arda yoksa istifa!" Jesus'tan ters köşe

Ertem Şener'in dönüşü kaos yarattı! Ortalık karıştı

Ertem Şener'in dönüşü kaos yarattı! Ortalık karıştı

Emily Black, taraftarları kasıp kavurdu!

Emily Black, taraftarları kasıp kavurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Sinirlerinize hâkim olun! Sakin kalırsanız kazançlı çıkarsınız

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.