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FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI CANLI İZLE! UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

14.12.2023 11:56 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı olarak ekrana gelecek. Sarı lacivertliler UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında Slovakya ekibini Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde konuk edecek. Teknik Direktör Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal öğrencileri hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı yayını sporseverler tarafından anbean takip edilecek. UEFA Konferans Ligi H Grubunun 6. ve son haftasında Slovakya ekibini ağarlayacak olan sarı laciverliler, ligin 5. haftasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilmişti. Sarı Kanarya böylelikle liderliği de kaybetmişti. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı sarı lavertli temsilcimiz, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi. Fenerbahçe Spartak Trnava maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Fenerbahçe Spartak Trnava maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) saat 20.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko.

Spartak Trnava muhtemel 11'i: Takac, Kostrna, Stetina, Kosa, Daniel, Bainovic, Zeljkovic, Bukata, Ofori, Azango, Duris.

FENERBAHÇE, GRUPTA 3. SIRADA YER ALIYOR

Fenerbahçe, bu sezon grupta oynadığı 5 maçta 3 üstünlük, 2 yenilgi alarak 9 puanla averajla 3. sırada yer alıyor.

Rakibi Spartak Trnava ise 5 karşılaşmada 1 eşitlik ve 4 yenilgiyle son sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarından geçtiğimiz haftalarda elenmesi kesinleşti.

Sarı lacivertli temsilcimiz, Spartak Trnava karşılaşmasına -2; Ludogorets ise Nordsjaelland karşısına -1 averajla çıkıyor.

Bulgar ekibi mağlup olursa, Fenerbahçe'ye eşitlik yetecek. Liderlik için ya diğer maçta puanların paylaşılması ya da Ludogorets’in galip gelmesi ancak temsilcimizin daha farklı yenmesi gerek.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Sarı lacivertli temsilcimiz grubunun son karşılaşmasında kendi evinde Spartak Trnava'yı ağırlayacak.

Nordsjaelland ise Ludogorets deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe, tur şansı kalmayan Trnava'yı yenerse gruptan çıkacak.

Sarı lacivertlililer, Spartak Trnava'yı yener de Ludogorets-Nordsjaelland maçı eşitlikle sona erer ise temsilcimiz grubunu lider tamamlayacak.

Fenerbahçe sahasında Trnava ile berabere kalması durumunda Nordsjaelland'ın Ludogorets'i mağlup etmesini bekleyecek ve bu olasılıkların gerçekleşmesi halinde sarı-Lacivertli temsilcimiz gruptan ikinci olarak çıkacak.

Fenerbahçe, Trnava'ya mağlup olursa yine Nordsjaelland'ın Ludogorets'i farklı yenmesini bekleyecek.

Bilindiği üzere Fenerbahçe ikili averajda eşit olduğu Ludogorets'in genel averajda -1 gerisinde yer alıyor.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son maçında bugün sahasında Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşacak. Fenerbahçe Spartak Trnava maçını saat 20.45 itibarıyla canlı takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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