Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Şike Kumpası Davasında Ceza Yağdı

Koç “Üzülerek söylüyorum tarihi bir gün. Keşke bugünleri yaşamasaydık. Fenerbahçe’nin bir Pazar sabahı başlayan, bugüne kadar maddi, manevi çok büyük zararlara uğratan bu davada, çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Hukuken süreç tamamlanmadı. Ama cezalar o kadar ağır ki bir şey değişeceğini sanmıyorum. Fenerbahçe’ye yaşatılanlar, milyonlarca taraftarın yaşadıkları, hiçbir hukuki sonuçla karşılanamaz. Bunlar ana aktörler, bir de yan aktörler var. O günlerin rüzgarına göre, medyada köşelerinde şak şaklayanlarla hukuken olmasa da vicdanen hesaplaşacağız. Maddi manevi tahribat, zarar, kolay karşılanabilecek konular değil” dedi.

“Yaşananlardan Türkiye olarak ders aldık mı emin değilim”

İsim vermeden Fenerbahçe’ye yönelik şike davasıyla, Balyoz, Ergenekon ve Odatv gibi davalar arasında bir bütünlük olduğunu söyleyen Koç, Türkiye’nin bu yargılamalar ve sonrasında meydana gelen darbe girişiminden ders alıp almadığından emin olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe kulübü başkanı Koç “Kumpas davası büyük resimde bir bölüm. Kul hakkı yediler, insanlar intihar ettiler, çoluk çocuk okula gidemedi. Başta askeri davalar olmak üzere kurguladıkları, planladıkları, iğrenç emellerine hizmet etmek için, bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için, aldıkları güçle, devletin kılcal damarlarına sirayet ederek spor olsun, siyaset olsun, TSK olsun, ülkemize çok büyük zarar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz. Allah bugünleri bir daha Türkiye’ye göstermesin. Askerinden emniyetinden yargısından pek çok bakanlıklara kadar nasıl müsaade edildiyse ders alınması lazım. Ama dersler alındı mı alınmadı mı emin değilim. Orada yaşananlardan Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak derslerimizi almalıyız. Ne kadar ders aldık emin değilim” dedi.