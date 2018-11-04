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Fenerbahçe taraftarı Koray için evinin önünde helallik alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

GALATASAYAR ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in (20) cenazesi Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- GALATASAYAR ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi öncesi kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in (20) cenazesi Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Anne Gülümser Şener "Kor ateşlere attın beni Koray'ım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenin ardından Koray Şener'in cenazesi Yarımca Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Beşevler durağı mevkiindeki evinin önüne getirildi. Burada cenaze aracından tabut indirilerek helallik alındı. Evinin önünde helallik alınmasına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler vefat eden Koray Şener'in babası Rıfat, anne Gülümser, abileri Eray ve Güray Şener ile komşuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. ANNE: KOR ATEŞLERE ATTIN BENİ Anne Gülümşer Şener tabutun getirildiği sırada "Kor ateşlere attın beni Koray'ım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle ayakta durabilen baba Rıfat Şener için sandalye getirilerek oturması istendi. Baba oturmak istemediğini söyleyerek "Hayır ben oğlumun başında duracağım. Oturmak istemiyorum" dedi. Alınan helalliğin ardından cenaze ikindi namazında kılınmak üzere Körfez Mimar Sinan Camisi'ne götürüldü.

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Fenerbahçe taraftarı Koray için evinin önünde helallik alındıFenerbahçe taraftarı Koray için evinin önünde helallik alındı
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