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Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için, arkadaşları okulunda anma töreni düzenledi.

Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- GALATASARAY ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için, arkadaşları okulunda anma töreni düzenledi. Koray'ın sınıfına gelerek oturduğu sıraya fotoğrafını bırakan arkadaşları birbirlerine sarılarak, "Bir daha ayrılmak yok" diye söz verdi.
Geçen hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi öncesinde tribünde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi Koray Şener, sıra arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı. Eğitim gördüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen anma töreninde, öğretmenleri ve arkadaşları Koray'ın fotoğraflarından yapılan kısa filmi izlerken gözyaşlarına boğuldu. Törende konuşmak isteyen arkadaşları ve öğretmenlerinin Koray ile ilgili anılarını anlatmasının ardından, Koray'ın hep oturduğu sıraya fotoğrafı ile birlikte çiçek bırakıldı. Koray'ın sırasına fotoğrafını bırakan arkadaşları daha sonra birbirlerine sarılarak, 'Bir daha ayrılmak yok' dedi. Tören Koray'ın anısına helva ve lokma tatlısı dağıtılmasının ardından son buldu.

FOTOĞRAFLI

Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anmaFenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anmaFenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anmaFenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma

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