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Fenerbahçe taraftarının ağzını Malatya kayısısı tatlandıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret Borsası, Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasında misafir takım taraftarlarına kayısı ikram edecek - Borsa başkanı Ramazan Özcan: "Misafirlerimize hem kayısımızı tanıtmak hem de Malatyalıların ne kadar misafirperver olduklarını göstermek için küçük ambalajlar halinde ikramda bulunacağız"

Malatya Ticaret Borsası, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını izlemek için kente gelecek sarı-lacivertli taraftarlara, kayısı ikram edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, özel hazırlanan ve içerisinde hem gün kurusu hem de kükürtlü kayısının yer aldığı küçük paketlerle Fenerbahçe taraftarına ikramda bulunulacak.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe müsabakasına yönelik hazırlıklarını paylaştı.

Kurum olarak, kente gelecek taraftarlara kayısı ikram etme kararı aldıklarını anlatan Özcan, "Kadim şehrimiz Malatya, Türkiye'nin en önemli takımlarından Fenerbahçe'yi misafir edecek. Biz de karşılaşma için kentimize gelecek misafirlerimize hem kayısımızı tanıtmak hem de Malatyalıların ne kadar misafirperver olduklarını göstermek için küçük ambalajlar halinde ikramda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

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