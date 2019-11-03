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Fenerbahçe taraftarları kaza yaptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 10:11 | Son Güncelleme

AKSARAY'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı cip, takla attı, kazada 5 kişi yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı cip, takla attı, kazada 5 kişi yaralandı. Araçtakilerin Fenerbahçe taraftarı olduğu, takımlarının bugün İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı karşılaşmayı izlemek için bu kente gittikleri belirlendi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Emrah Yakar (27), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için yönetimindeki 34 BRH 600 plakalı cip ile ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan cip, şarampole takla attı. Kazada, sürücü Emrah Yakar ile arkadaşları Hasan Tekgül (27), Ferhat Turgut (21), Taner Kök (27) ve Mesut Gönen (30) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ciptekilerin, bugün takımlarının deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçı izlemek için Antalya'dan Kayseri’ye giden Fenerbahçe taraftarları oldukları belirlendi.

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