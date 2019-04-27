FENERBAHÇE-TRABZON MAÇI SIRASINDA İLGİNÇ EYLEM İDDİASINA GÖZALTI 

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzon maçı sırasında paraplanör ile stada ineceği öne sürülen H. Ş. Maltepe'de gözaltına alındı. İddiaya göre H.Ş. maç sırasında paraplanör ile stadyumun üstüne gelip Trabzonspor renklerinde konfeti atarak eylem yapmayı planladı. Polis ekiplerinin aldığı istihbarat üzerine H.Ş. eylemi gerçekleştiremeden İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uçarken kullanacağı aletle beraber yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Paraplanörün görüntüsü

