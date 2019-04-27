HABER

Fenerbahçe-Trabzon maçı sırasında ilginç eylem iddiasına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 22:55 | Son Güncelleme

KADIKÖY, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzon maçı sırasında paraplanör ile stada ineceği öne sürülen H.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA) KADIKÖY, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzon maçı sırasında paraplanör ile stada ineceği öne sürülen H. Ş. Maltepe'de gözaltına alındı. İddiaya göre H.Ş. maç sırasında paraplanör ile stadyumun üstüne gelip Trabzonspor renklerinde konfeti atarak eylem yapmayı planladı. Polis ekiplerinin aldığı istihbarat üzerine H.Ş. eylemi gerçekleştiremeden İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uçarken kullanacağı aletle beraber yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Doktordan acı haber! Doktordan acı haber!
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğizEsenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: Vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlk kez bu kadar net! 'Beni kullandılar'

İlk kez bu kadar net! 'Beni kullandılar'

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat!

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

'İhraç kendi süreci içinde gerçekleşecek'

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doktor hastanedeki odasında ölü bulundu

Doktordan acı haber!

Kars'ta sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Sular altında kalan köylerine son kez baktılar

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Esenyurt'ta 40'a yakın binaya bu gece de girilmeyecek

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Kan donduran olay! Tartıştığı eşinin boğazını kesti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.