FENERBAHÇE TRABZONSPOR DERBİSİ saat kaçta, hangi kanada? Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz mi, canlı nasıl izlenir? İşte muhtemel 11'ler

Fenerbahçe Trabzonspor maçı için sadece saatler kaldı. 135. kez karşı karşıya gelecek olan takımlar galibiyet için mücadele edecek. Fenerbahçe 3 puanı alıp zirve yarışındaki yerini korumak isterken Trabzonspor ise puan kaybı yaşamak istemiyor. Nefeslerin kesileceği karşılaşmanın ayrıntıları ise belli oldu. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı şifresiz mi, canlı nasıl izlenir? İşte dev maçın ilk 11'leri...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANADA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, M. Can, Rayyan, Denswill, Eren, Berat, Mendy, Visca, Abdülkadir, Bardhi, Onuachu

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.







