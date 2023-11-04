FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! FB TS DERBİSİ saat kaçta, hangi kanada? İşte ilk 11'ler

Fenerbahçe Trabzonspor derbisi için nefesler tutuldu. Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Büyük bir heyecanla izlenecek olan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Tüm futbol takipçileri ise derbinin detaylarını araştırmaya başladılar. Bu kapsamda; Fenerbahçe Trabzonspor derbisi saat kaçta, hangi kanalda? sorusuna yanıt aranıyor. İşte, konuya dair ayrıntılı bilgiler...

FENERBAHÇE TRABZONSPOR DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANADA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı BeIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.







