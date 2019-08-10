Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kamer'den üzücü haber

Geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konan ve 6 ay önce ilik nakli olan Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kamer'in hastalığı yeniden nüksetti.

Ünlü sunucu, kötü haberi Instagram sayfasından duyurdu:

"Sevgili arkadaşlar Maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nerden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik... Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum."

