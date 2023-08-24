FENERBAHÇE TWENTE MAÇI CANLI İZLE! UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Twente maçı canlı olarak yayınlanacak. İsmail Kartal'ın çalıştırdığı sarı-lacivertli temsilcimiz, avantajlı skoru elde etmeyi umuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda ekibi ile karşı karşıya gelecek olan sarı-lacivertli temsilcimiz play-off turunu geçerse Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. Fenerbahçe Twente maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Fenerbahçe Twente maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Twente maçı bugün (24 Ağustos Perşembe) saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Twente maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ile Twente arasında oynanacak maçı İngiliz hakem Andrew Madley yönetecek. Madley’in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Michael Salisbury olarak açıklandı.

RÖVANŞ MÜCADELESİ 31 AĞUSTOS'TA

Play-off turu rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

