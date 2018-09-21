Fenerbahçe UEFA maçında Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla oynadığı deplasmanda 4-1 yenildi.
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Craig Pawson yönetti. Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ve Ian Hussin'in üstlendi. Maçın 4'üncü hakemi Harry Lennard oldu.
Zagreb, 16. dakikada Ivan Sunjic ile öne geçti.
27. dakikada bir dönem Galatasaray forması da giyen Izet Hajrovic skoru 2-0 yaptı.
İkinci yarıda ise Fenerbahçe 47. Roman Neustadter ile farkı bire indirdi.
Mehmet Topal ile İsmail Köybaşı'nın çarpışması sonucu Zagreb'in oyuncusu Hajrovic ise topu boş kaleye gönderdi ve maçtaki ikinci golünü attı.
Hırvat ekip, 60. dakikada Dani Olmo ile skoru 4-1 yaptı.
Fenerbahçe; Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Eljif Elmas; Alper Potuk, Yassine Benzia, Aatif Chahechouhe ve Michael Frey ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Fenerbahçe, daha önce Avrupa kupalarında hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmemişti.
Dinamo Zagreb ise daha önce UEFA Kupası elemelerinde bir kez Beşiktaş ile bir kez de Trabzonspor ile eşleşmişti.
Bir dönem Galatasaray forması giyen Bosna Hersekli futbolcu İzet Hajrovic, Fenerbahçe karşısında sahada yer aldı. 2013-2014 sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımın formasını giyen Hajrovic, geçen sezon ortasında Zagreb ekibine transfer olmuştu.
Karşılaşmayı 20 bin Hırvat taraftarı izledi.
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