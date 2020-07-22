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Fenerbahçe, UEFA'nın cezasıyla ilgili açıklama yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.07.2020 21:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, UEFA'nın verdiği ceza ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe, UEFA'nın cezasıyla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe: "Finansal borçlarımız yapılandırılamamış ve 19 Temmuz 2019 tarihinde kesilen ceza 1 milyon €’ya indirilememiştir."

İŞTE O AÇIKLAMA

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