Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11ler!

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı için geri sayım sürüyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam oynanacak maç ile Süper Lig'e galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi maç ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmaya ilişkin bilgi edinmek isteyen futbolseverler arama motorlarında "Fenerbahçe Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Fenerbahçe Ümraniyespor maçı canlı yayın bilgileri ve ayrıntılar haberimizde...

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniyespor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, King

Ümraniyespor: Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Mrsic, Onur Ayık, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

