Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında bu akşam Fenerbahçe kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu 3-0'la geçen Fenerbahçe'de moraller yüksek. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasına da galibiyetle başlayıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniyespor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, King

Ümraniyespor: Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Mrsic, Onur Ayık, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

