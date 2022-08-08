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Fenerbahçe Ümraniyespor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

08.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı bu akşam Süper Lig'de müthiş bir mücadeleye sahne olacak. TFF 1. Lig'den bu yıl Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren Ümraniyespor, zorlu Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise ligin ilk haftasına galibiyetle başlamak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Ümraniyespor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında bu akşam Fenerbahçe kendi sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu 3-0'la geçen Fenerbahçe'de moraller yüksek. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasına da galibiyetle başlayıp taraftarını mutlu etmek istiyor. Kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

FENERBAHÇE - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Ümraniyespor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

süper lig

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zajc, Lincoln, Valencia, King

Ümraniyespor: Serkan, Mert, Glumac, Allyson, Lenjani, Sackey, Mrsic, Onur Ayık, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

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