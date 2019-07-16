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Fenerbahçe Üniversitesi Sakarya'da tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Üniversitesinin tanıtım programı kapsamında rektör Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti

Eğitim-öğretim hayatına ekim ayında başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi Sakarya'da tanıtıldı.

Tanıtım programı kapsamında rektör Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Üniversitenin tanıtım faaliyetleri hakkında Vali Nayir'e bilgi veren Büyükuslu, üniversitenin bu yıl ilk defa öğrenci kabul edeceğini, ilk ağızdan üniversitenin hedeflerini, misyonunu ve fakülteleri anlatmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Üniversitesinin iddialı başlamak zorunda olduğunu vurgulayan Büyükuslu, "Çıkış noktamız, bilimsel spora katkı yapmak ve diğer alanlarda insan kaynağı yetiştirmek. 5 fakültemiz var; iletişim, spor bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik-mimarlık, iktisadi idari bilimler fakülteleri... Bu yıl ilk defa kılavuza girdik. 5 fakülte, 12 programda öğrenci alacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin kuruluş amaçlarına da değinen Büyükuslu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Üniversitesi, hem vatanını, toprağını, bayrağını seven hem de milli ve manevi değerlerine düşkün bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda dünyayı kavrayabilen, dünya vatandaşı olabilen, yaratıcı düşünceyi, inovasyonu, geleceğin dijital değişimini yönetebilecek geleceğin yöneticilerini yönetebilmek için yola çıktık."

Sakarya Valisi Nayir de sporun kentte önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Yörenin insanı sporda başarı elde etmiş, kendine bir yer bulmuşsa arkadan gelenlere öncü oluyor. Bu güzel örneklerin iller açısından ayrı bir değeri oluyor. Sporun böyle birleştirici, örnek olan bir yönü var. İnşallah ahlaklı, güzel örnekler sergileyen sporcular ön plana çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Hüseyin Özkan Toplan'ın da yer aldığı ziyarette Büyükuslu, Vali Nayir'e Fenerbahçe logolu tabak hediye etti.

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Fenerbahçe Üniversitesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu sakarya Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir

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