Eğitim-öğretim hayatına ekim ayında başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi Sakarya'da tanıtıldı.

Tanıtım programı kapsamında rektör Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret etti.

Üniversitenin tanıtım faaliyetleri hakkında Vali Nayir'e bilgi veren Büyükuslu, üniversitenin bu yıl ilk defa öğrenci kabul edeceğini, ilk ağızdan üniversitenin hedeflerini, misyonunu ve fakülteleri anlatmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Üniversitesinin iddialı başlamak zorunda olduğunu vurgulayan Büyükuslu, "Çıkış noktamız, bilimsel spora katkı yapmak ve diğer alanlarda insan kaynağı yetiştirmek. 5 fakültemiz var; iletişim, spor bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik-mimarlık, iktisadi idari bilimler fakülteleri... Bu yıl ilk defa kılavuza girdik. 5 fakülte, 12 programda öğrenci alacağız." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin kuruluş amaçlarına da değinen Büyükuslu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Üniversitesi, hem vatanını, toprağını, bayrağını seven hem de milli ve manevi değerlerine düşkün bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda dünyayı kavrayabilen, dünya vatandaşı olabilen, yaratıcı düşünceyi, inovasyonu, geleceğin dijital değişimini yönetebilecek geleceğin yöneticilerini yönetebilmek için yola çıktık."