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Fenerbahçe Üniversitesi Tanıtım ve Tercih Günleri başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Tanıtım ve tercih günleri, 19-29 Temmuz'da Ataşehir kampüsünde gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Üniversitesi'nin Tanıtım ve Tercih Günleri, 19-29 Temmuz'da Ataşehir kampüsünde yapılacak.

Medicana Grup açıklamasına göre, haftanın her günü saat 18.00'e kadar gerçekleştirilecek etkinliklerde öğrenciler, üniversitenin akademik kadrosuyla tanışıp merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulacak.

"Dijital neslin yenilikçi üniversitesi" mottosu ile eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan Fenerbahçe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılında 5 fakülte ve 12 bölümüyle ilk öğrencilerine kapılarını açacak.

Medicana Grup ile Fenerbahçe Spor Kulübü iş birliğinde hayata geçirilen Fenerbahçe Üniversitesi'nin iddiası, yeni dünya düzenini şekillendiren, dijital dönüşümü yöneten geleceğin küresel liderlerinin yetişeceği bir üniversite olmak olarak belirlendi.

Üniversitenin öncelikli hedefi, eğitim-öğretim süreçlerindeki yenilikçi yaklaşımlar, dijital teknolojik altyapı ve sosyal ekosistem ile birlikte mesleki formasyonu yüksek ve entelektüel derinliği olan "dünya vatandaşları" yetiştirmek.

Fenerbahçe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılında, şehir üniversitesi konsepti ile öğrencilerinin kolay ve güvenli ulaşımı, alternatifli toplu taşıma imkanları, kültürel ve sosyal tüketim alanlarına yakınlığı ile Ataşehir'de eğitim-öğretime başlayacak.

- İş dünyası ile iş birliği

Üniversite-sanayi iş birliği ve uluslararası iş birliklerini merkezine alan Fenerbahçe Üniversitesi, bünyesinde bulunan her fakülte ve bölümün iş dünyası ile iş birliği içinde ilerlemesini sağlayacak. Öğrenciler, doğrudan veya dolaylı olarak bu iş ağları içinde tutularak teorik bilgiyi uygulamaya geçirecek, iş hayatı tecrübesi kazanacak ve mezuniyet sonrası da istihdam edilebilirlikleri artacak.

Öğrencilerinin iş dünyası ile bağ oluşturmasına öncelik veren üniversitenin Kariyer Merkezi de faaliyetlerine ilk günden başlayacak.

Öğrenciler, Medicana Grup’un sağlık sektörü işletmelerinde sektörel deneyimler kazanacak. Ayrıca, Medicana Grup'un 30 yılı aşan sağlık sektörü deneyimi ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün spordaki başarısı ve camianın gücü, öğrencilerin profesyonel yaşama hazırlanmasında önemli destek olacak.

Öğrencilere Medicana Grup şirketlerinde staj ve öncelikli işe alım imkanları sağlanacak.

- Yüksek burs oranları

Fenerbahçe Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından ilgili kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 100 burslar sunuluyor.

Yüksek burs oranlarıyla Türkiye’nin en çok burs veren üniversiteleri arasında yer alması planlanan üniversitenin, tüm bölümlerine ilk öğrencilerini bu yıl alacağı için burslu programlarında geçen yıla ait herhangi bir taban puan bulunmuyor.

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Fenerbahçe Üniversitesi Medicana Grup

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