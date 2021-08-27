Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar saat kaçta çekilecek?

Helsinki’yi eleyen Fenerbahçe ile Randers’ı yenerek gruplara kalmayı başaran temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yarışacağı torba belli oldu. Galatasaray, gruplara 4. torbadan katılırken, Fenerbahçe ise 3. torbada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi turnuva dışına iten Fenerbahçe ile Randers'ı eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.
Türkiye'den iki takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları 27 Ağustos (bugün) 13.00'te çekilecek.
Dörderli takımdan sekiz grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Turnuvaya Galatasaray dördüncü, Fenerbahçe ise üçüncü torbadan katılacak. Takımlar kendi torbalarındaki takımlarla eşleşemeyecek.
Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga
Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven
Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
Galatasaray, 4. Torbada birlikte yer aldığı Rapid Wien, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia takımlarının dışındaki diğer 3 torbadaki tüm takımlarla eşleşebilir.
UEFA’nın bu yıl aldığı karar neticesinin ardından aynı ligdeki takımlar, UEFA Avrupa Ligi’nde aynı gruba düşebilir.
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