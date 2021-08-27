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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar saat kaçta çekilecek?

27.08.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı başaran temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray’ın rakipleri belli olacak. 27 Ağustos Cuma günü (Bugün) yapılacak UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Avrupa defteri açılacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar saat kaçta çekilecek?

Helsinki’yi eleyen Fenerbahçe ile Randers’ı yenerek gruplara kalmayı başaran temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yarışacağı torba belli oldu. Galatasaray, gruplara 4. torbadan katılırken, Fenerbahçe ise 3. torbada yer aldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

UEFA Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi turnuva dışına iten Fenerbahçe ile Randers'ı eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı elde etti.

Türkiye'den iki takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları 27 Ağustos (bugün) 13.00'te çekilecek.

Dörderli takımdan sekiz grupta toplam 32 takımın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Galatasaray’ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Turnuvaya Galatasaray dördüncü, Fenerbahçe ise üçüncü torbadan katılacak. Takımlar kendi torbalarındaki takımlarla eşleşemeyecek.

İŞTE GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN YER ALDIĞI TORBALAR

  1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga

  2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven

  3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

  4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, 4. Torbada birlikte yer aldığı Rapid Wien, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia takımlarının dışındaki diğer 3 torbadaki tüm takımlarla eşleşebilir.

  1. grupta yer alan Fenerbahçe ise kendi torbasında yer alan Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Spartak Moskova, Sparta Prag takımlarının haricinde diğer tüm takımlarla eşleşebilecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AYNI GRUPTA YER ALABİLİR Mİ?

UEFA’nın bu yıl aldığı karar neticesinin ardından aynı ligdeki takımlar, UEFA Avrupa Ligi’nde aynı gruba düşebilir.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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