Fenerbahçe'ye eski şampiyonlukları geri verilecek mi? TFF'ye resmi başvuru

Fenerbahçe Futbol Kulübü bugün sosyal medya üzerinden takımın geçmişteki 28 şampiyonluğunun tescil edilmesi için TFF'ye başvuru yaptı. Bu durumun Fenerbahçe için maddi ve manevi olarak önemli olduğu vurgusunun yapıldığı açıklamanın ardından futbol severler, arama motorları üzerinden "Fenerbahçe'nin eski şampiyonlukları geri verilecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe'nin TFF başvurusunun detayları!

Fenerbahçeye eski şampiyonlukları geri verilecek mi?

Fenerbahçe Spor Kulübü bugün resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Türkiye Futbol Birinciliği’nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazanılan 3 şampiyonluk, Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazanılan 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayısına dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğun kabul edilmesini talep ettiklerini açıkladı.

İşte, kulübün yazılı açıklaması:





