Fenerbahçe'ye Hadergjonaj iddiası

Bu sezon Kasımpaşa’ya kiralanan ve 6 maçta oynayan Kosovalı oyuncu göze batan bir performans sergilemedi.

Öte yandan Slovacko’da forma giyen Fener’in eski oyuncusu Kadlec, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe’deki ilk yılımda şampiyon oldum. İstanbul’u yeniden görmek isterim. Taraftarlar dönmem için bana mesaj atıyorlar."

(AKŞAM)