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Fenerbahçe'ye İngiltere'den Mehmet Topal için teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2018 10:17 | Son Güncelleme

İngiltere Championship takımlarındaN OPR (Queens Park Rangers) F.Bahçeli Mehmet Topal için görüşme talebinde bulundu.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den Mehmet Topal için teklif

Fotomaç'ın haberine göre, Topal'a eski bir Premier Lig takımı olan QPR'dan teklif geldi. Londra ekibinin 32 yaşındaki oyuncu için F.Bahçe'den görüşme talebinde bulunduğu bildirildi.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig mehmet topal İngiltere

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