FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI CANLI İZLE! UEFA Konferans Ligi elemeleri Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Zimbru maçı canlı olarak yayınlanacak. Temsilcimiz UEFA Konferans Ligi 2. Tur mücadelesinde Moldova ekibini Şükrü Saracoğlu'nda konuk edecek. Mücadelede Sırp hakem Nenad Minaković düdük çalacak. 2 – 2 eşitlikle biten Zalgiris Vilnius - Galatasaray karşılaşması sonrası gözler bu maça çevrildi. Sporseverler Fenerbahçe Zimbru maçı canlı izleme ekranını arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Fenerbahçe Zimbru maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Zimbru maçı bugün (26 Temmuz 2023 Çarşamba) saat 21.00'de başlayacak.

Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Hakem Nenad Minakovic yöneteceği karşılaşmanın rövanşı ise 1 Ağustos'ta a Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Zimbru maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, Szymanski, Ferdi, Tadic, Kent, Dzeko

Zimbru: Mostovoi, Dedeckho, Misaras, Stefan, Gaiu, Soumah (Damascan), Raileanu, Djou, Dedov, Alaribe, Caruntu