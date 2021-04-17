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Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kırık tespit edildi

17.04.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Kırık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir maçı öncesinde başarılı kaleci Altay Bayındır'ın sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli takımın önemli isimlerinden Altay Bayındır'ın ameliyat olmasına karar verildi. Süper Lig'de sezonu kapatması beklenen Altay Bayındır'ın ne kadar süreyle sahalardan uzak kalacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Acıbadem Hastanesi’nde yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 12 yorum
ulan hiç mi yüzümüz gülmeyecek
fenerbahçeli olarak duyulacak mağalesef en kötü haber☹️çok geçmiş olsun altay
bu hiç iyi olmadı hemde hiç :((

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