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Fenerbahçe'de Benteke ve Marega sesleri

16.04.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belçika basını, Fenerbahçe'nin Benteke ve Marega'yı sezon sonunda kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde; Samatta, Cisse ve Thiam'ın da gönderileceğine vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'de Benteke ve Marega sesleri

Son üç yılda olduğu gibi yeni sezonda da kadrosunu değiştirmeye hazırlanan Fenerbahçe, revizyona forvet hattından başlayacak.

Bu iddia Belçika basınına ait. Fenerbahçe'nin Crystal Palace'tan Christian Benteke ve Porto'dan Moussa Marega ile ilgilendiğini yazdı.

Haberin içeriğinde sarı-lacivertli takımın Mbwana Samatta, Papiss Demba Cisse ve Mame Thiam'la da yollarını ayıracağı vurgulandı.

İKİ FUTBOLCU DA 6'ŞAR GOL ATTI

İki futbolcunun da sözleşmesinin biteceğinin altı çizilen haberde; Christian Benteke'nin transferinin zor olduğuna da vurgu yapıldı. Kaynak olarak ise Belçikalı golcünün geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Crystal Palace'da uzun süre kalmak istiyorum" açıklaması gösterildi.

Bilindiği gibi Moussa Marega, Porto'nun sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti. Marega tüm sıkıntılara rağmen bu sezon Portekiz ekibi Porto ile 25 maça çıktı ve 6 gol attı. Christian Benteke'nin de durum farklı değil. Belçikalı, 24 maçta 6 kez ağları sarstı.

(AKŞAM)


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
anca seslerini duyarlar...
Yardim lazimsa toplayin Acun halleder yirmibes otuz transfer daha yaparsiniz beceriksizler
e bizimkilerde 6'ŞAR attı ne gerek var yahu çok gol atan adam bulunn :)))

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